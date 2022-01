Quirinale, fonti M5s: “Draghi resti a palazzo Chigi”

19 Gennaio 2022 13:03

Quirinale: le dichiarazioni da fonti qualificate del M5s dopo l’incontro Conte-Letta-Speranza

Per il Quirinale il M5s spinge ancora per trovare un nome alternativo a quello di Mario Draghi, in modo da poter far rimanere il premier a Palazzo Chigi. Cosi’ fonti qualificate 5s dopo l’incontro Conte-Letta-Speranza. Per questo, si aggiunge, l’obiettivo resta di cercare un nome condiviso per garantire continuita’ al governo nella consapevolezza della “difficolta’ di proseguire in un quadro di maggioranza di governo che senza Draghi difficilmente potrebbe reggere“. Ma soprattutto Conte, cosi’ come Letta e Speranza, si sarebbero confrontati sulla contrarieta’ della “stragrande maggioranza” dei loro gruppi alla soluzione Draghi al Colle.