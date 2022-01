Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto, giornata chiave per trovare un’intesa tra i partiti [LIVE]

26 Gennaio 2022 09:36

Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto, ieri fumata nera con la “vittoria” delle schede bianche

È in programma oggi alle 11 la terza votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la seconda fumata nera di ieri. Come già ieri e due giorni fa, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti Covid alla Camera. In corso trattative febbrili tra i partiti con incontri per trovare il “nome giusto” per il Colle. I Grandi elettori, intanto, tornano a essere 1009: è stata infatti proclamata deputata Maria Rosa Sessa, la prima dei non eletti nelle liste di Forza Italia nel listino proporzionale della Campania, al posto di Vincenzo Fasano deceduto domenica scorsa. Il quorum quindi è di nuovo a quota 673. Mentre i Grandi elettori positivi continuano a votare nel seggio drive-in allestito nei pressi della Camera.

Quirinale: il Centro/Destra in realtà punterebbe su Elisabetta Casellati

Il Centro/Destra punterebbe forte sulla presidente del Senato Elisabetta Casellati. In queste ore i leader stanno cercando voti in vista del quarto scrutinio di giovedì, quello dal quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta per eleggere il capo dello Stato.

Quirinale, Letta sui nomi del Centro/Destra: “nomi di qualità”

“Valuteremo i nomi senza spirito pregiudiziali. Vogliamo fare tutto insieme ai nostri alleati, non voglio dire nulla che sia divisivo. Sono tutti nomi di qualità, valuteremo senza pregiudizi”, ha sottolineato il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta.

Quirinale: i nomi proposti dal Centro/Destra

Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio sono i tre nomi che il centrodestra propone per l’elezione alla presidenza della Repubblica. Lo ha detto il leader della lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa con la presidente di Fdi, Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

Salvini: “presto rivedrò Conte e Letta”

“Lavoro dalle 6 alle 24, il mio telefono è sempre acceso, Letta e Conte li ho già visti e li rivedrò, poi non è che tutti gli incontri che faccio li rendo noti”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini.