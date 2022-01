Quirinale, La Russa deciso: “faremo di tutto perché domani ci sia un nome unico del Centro/Destra”

26 Gennaio 2022 18:34

Quirinale, La Russa: “fino a stamattina si discuteva tranquillamente sulla possibilità di votare Nordio, si è ritenuto di no e abbiamo optato per Crosetto”

Dopo la fumata nera di poco fa, proseguono incontri e trattative nei vari schieramenti per decidere il successore del presidente Mattarella al Quirinale. Ignazio La Russa, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, tenta di rompere gli indugi per la giornata di domani che si potrebbe rivelae decisiva: “se dovessi decidere io domani il centrodestra deve mettere in campo uno dei nomi della rosa. Ci aspettavamo che entrassero nel merito nel dire chi ritenevano più adatto. Se non entrano nel merito credo che spetti al centrodestra uscire dal pantano e fare un nome e votarlo – dice ai microfoni del La7 il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa – Faremo di tutto perché domani ci sia un nome unico del centrodestra. Fino a stamattina si discuteva tranquillamente sulla possibilità di votare Nordio, si è ritenuto di no e abbiamo optato per Crosetto“, conclude.