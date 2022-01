Quirinale: domani mattina il vertice del Centro/Destra. Sul tavolo il nome di Casini

26 Gennaio 2022 21:44

Quirinale: spostato a domani mattina il vertice del Centro/Destra. Si punta su Casini?

A quanto si apprende, il vertice della coalizione di Centro/Destra per decidere il da farsi per il successore del presidente Mattarella, si terrà domani mattina alle 8.30 alla Camera, e non questa sera. Le trattative sono febbrili con incontri e varie trattative. Sul tavolo dovrebbe spuntare il nome di Pier Ferdinando Casini, leader centrista e presidente della Camera oltre che deputato di vecchia data eletto con il Centro/Destra e Centro/Sinistra. Da sottolineare che domani, per l’elezione al Colle, serviranno 505 voti.