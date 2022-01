Quirinale, Cannizzaro spinge Berlusconi: “sarà un grande presidente”

17 Gennaio 2022 19:56

Quirinale, Cannizzaro spinge Berlusconi: “aiamo sulla strada giusta perché Berlusconi possa essere Presidente della Repubblica”

Sarà una settimana rovente in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. “Per me è un grande onore essere tra i “grandi elettori”, ed anche una grande responsabilità”, è quanto afferma il deputato di Reggio Calabria di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “I leader della Coalizione – prosegue la nota– hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire l’Alta Carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita, in questo momento difficile per tutto il mondo. Il Centro/Destra si è espresso! Speriamo che il Cavaliere possa a breve sciogliere le riserve, affinché si possa intensificare il lavoro per coinvolgere più “grandi elettori” possibili. Ci siamo sentiti al telefono in questi giorni, riduttivo dire che è ultramotivato! Siamo sulla strada giusta perché Berlusconi possa essere Presidente della Repubblica. Un grande Presidente. Super partes”, conclude Cannizzaro.