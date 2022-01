Quirinale, Berlusconi si ritira: “faremo proposta di coalizione”

22 Gennaio 2022 19:31

Quirinale, passo indietro del leader di Forza Italia: “faremo proposta condivisa del centrodestra”

Finisce la corsa di Silvio Berlusconi verso il Quirinale. Dopo giorni di trattative e varie chiamate ai “grandi elettori”, il leader di Forza Italia fa un passo indietro. “Faremo proposta condivisa del centrodestra all’altezza – è la linea di Berlusconi – in grado di avere il massimo consenso possibile”.

Quirinale, Berlusconi: “c’erano i numeri ma ho deciso passo di responsabilità”

“L’Italia oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima emergenza sanitaria, per far uscire il paese dalla crisi”. E’ quanto si legge in una nota di Silvio Berlusconi. “La nazione riparte nei momenti difficili se tutti sappiamo trovare, come avvenne nel dopoguerra, un senso comune di appartenenza nella nostra democrazia – ha aggiunto – superando le lacerazioni e al di là delle legittime ed anzi necessarie distinzioni”, conclude.