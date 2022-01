Proroga dell’open vax school day al Pizi di Palmi

12 Gennaio 2022 15:10

L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi proroga l’apertura della scuola per sostenere la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni

di Marilea Ortuso – L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi proroga l’apertura della scuola per sostenere la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Con l’accordo, delle Aziende Sanitarie, della Protezione Civile e dell’Esercito, dell’Ordine dei medici di Reggio Calabria, dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Calabria, il Pizi diverrà sede, per tre giorni, precisamente il 13, 14 e 15 Gennaio, per la somministrazione del vaccino contro il CoVid-19, mettendo a disposizione gli ampi locali dell’Istituto, dalle ore 14.30 alle 18.30. E’ possibile prenotarsi attraverso la compilazione di un modulo disponibile su account Google/Gmail e rispettare l’orario fissato nel momento della prenotazione, presentandosi presso l’Istituto “Pizi” con un anticipo di massimo 15 minuti. La Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Domenica Mallamaci, specifica che, anche in assenza di prenotazione, si avrà comunque la possibilità di sottoporre i bambini alla somministrazione del vaccino, naturalmente in coda e nelle more delle prenotazioni ricevute.

Link per la prenotazione: https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUdsV3lEcEs1My0yfGRlZmF1bHR8YWQ5NWE5Zjg5YWFmNjMyNjM5OTk4MTQ0ZWU5M2U0NWI