Previsioni Meteo, ondata di maltempo e temperature in picchiata nel week end. Giornata dell’Epifania tra bel tempo e nuvole [DETTAGLI]

5 Gennaio 2022 23:10

Previsioni Meteo, ondata di maltempo nel week end. In Calabria e Sicilia le temperature caleranno di un paio di gradi ma non farà freddo estremo

E’ previsto l’arrivo di un’ondata di maltempo, per il prossimo fine settimana, con temperature in picchiata in Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda la giornata di domani, 6 Gennaio, festa dell’Epifania, il mattino sarà caratterizzato dal bel tempo mentre nel pomeriggio ci sarà qualche nuvola e debole pioggia con temperature che caleranno. Un altro calo sarà riscontrato sia venerdì che sabato con piogge moderate: di giorno avremo intorno ai +13°C-+14°C su coste e pianure, di notte+8°C-+9°C.

