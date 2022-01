Reggina-Brescia, al Granillo chiude la Curva Nord: riparte la prevendita, i posti e i settori disponibili

11 Gennaio 2022 18:35

La prevendita di Reggina-Brescia riparte domani: chiusa la Curva Nord e solo metà dei posti disponibili dei 5 mila totali, limite imposto da Governo e Lega dopo l’ultimo decreto per fronteggiare il Covid

La Reggina si prepara alla gara con il Brescia, anche se resta in attesa di novità in merito a un possibile rinvio, ad oggi sempre più lontano. Al momento, infatti, sono più alte le percentuali di una disputa anziché di un posticipo, ma è bene sempre monitorare la situazione. Nel frattempo, il club si muove sulla prevendita. Dopo aver annunciato ieri che oggi sarebbe partita, nella giornata odierna ha comunicato la momentanea sospensione. Motivo? Con il limite di 5 mila spettatori negli stadi, come da nuovo decreto, sarà chiusa la Curva Nord del Granillo. “Il settore Curva Nord sabato 15 gennaio rimarrà chiuso – si legge – I tifosi che già si trovano in possesso del tagliando valido per il suddetto settore (biglietto o mini-abbonamento) potranno prendere posto in Gradinata Est. Affinché il cambio di settore sia possibile, bisognerà recarsi, solo ed esclusivamente, alla biglietteria sita presso il Largo Botteghelle (Pala Botteghelle), esibendo il tagliando in questione ed un documento d’identità. Orari punto vendita Largo Botteghelle: mercoledì 12 gennaio e giovedì 13 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30, venerdì 14 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, sabato 15 gennaio dalle 8:30 alle 14:00″.

Dei 5 mila posti, la metà sono disponibili. La prevendita riprenderà “dalla mattinata di domani, mercoledì 12 gennaio, secondo le modalità già indicate nei giorni scorsi (ad eccezione del settore Curva Nord). Di seguito, il numero di posti disponibili per ogni settore”.

TRIBUNA OVEST: 789 posti.

GRADINATA EST: 977 posti.

CURVA SUD: 972 posti.