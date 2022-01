“Dio ti ama gratis”, presentato a Bova Marina l’ultimo libro di Paolo de Martino

15 Gennaio 2022 16:20

“Dio ti ama gratis”: questa la bella notizia che il diacono e biblista Paolo De Martino ha voluto condividere con la comunità Bovese nella giornata di mercoledì 5 gennaio presso la Chiesa Maria SS. Immacolata, in occasione della presentazione del suo ultimo lavoro “Dio ti ama gratis-In cammino con Luca”, edito da Gabrielli editori.

L’incontro, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale CGS Sales – associazione no profit operante all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina – e dall’Associazione Salesiani Cooperatori, ha rappresentato un’occasione per riflettere sull’Amore incondizionato di Dio attraverso un’analisi di alcuni brani del Vangelo di Luca in cui si narra dell’infanzia di Gesù, trattati nei primi tre capitoli del libro.

Un amore – come più volte ribadito dall’autore stesso – dato a tutti, nessuno escluso che non vuole nulla in cambio se non la misericordia, il perdono e l’amore tra gli uomini e che si rinnova ogni anno con la venuta di Gesù, “momento utile” agli uomini per rinascere a nuova vita. È questo il cuore del Vangelo di Luca che può essere denominato come “il Vangelo dell’amore”, perché in esso è particolarmente evidente l’interesse e la passione di Dio per ogni essere umano, indipendentemente dall’estrazione sociale o dal suo vissuto. Anzi, ancor di più degli altri, il Vangelo di Luca si prefigura come un Vangelo “sociale”, un vangelo che presenta Gesù come Dio che va incontro a tutti gli uomini. Per Luca, in Dio ognuno di noi “trova posto”, permettendoci di tuffarci in una realtà piena di compassione, potenza, grazia e dolce umanità.

Paolo De Martino è professore di religione, sposato e con due figli. Dopo il Baccalaureato in Filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. È socio aggregato dell’ABI (Associazione Biblica Italiana). Ordinato diacono permanente nel 2015, attualmente è Responsabile Apostolato Biblico della Diocesi di Torino. Attraverso incontri e conferenze promuove la conoscenza della Bibbia e l’ascolto della Parola di Dio. Dello stesso autore : Radicati in Lui. Gli esercizi spirituali nel carisma salesiano (2013), Dio si racconta. Alla scoperta della Bibbia (2019), Il discepolo. Anche noi come Pietro, in cammino con le nostre fragilità (2021).