Pratiche Cila e Sca: controlli a campione del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale sul territorio comunale di Reggio Calabria

28 Gennaio 2022 15:55

Giornata di controlli sul territorio comunale di Reggio Calabria da parte del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Giornata di controlli sul territorio comunale di Reggio Calabria da parte del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale. Rispetto al sorteggio del 27 ottobre 2021 delle pratiche di Cila e Sca, presentate sul portale SUE, il Settore sotto la direzione del nuovo dirigente Santo Coppola e su impulso dell’Assessore al ramo Domenico Battaglia ha espletato una serie di sopralluoghi a campione sul territorio. Va ricordato che l’introduzione dei sistemi di sorteggio a campione per le segnalazioni certificate di inizio attività è prevista dall’ art. 22 del DPR 380/2001. I sopralluoghi espletati hanno portato alla luce diverse irregolarità e difformità rispetto alle istanze prodotte. Il Settore in questi primi giorni dell’anno sta procedendo alla sua riorganizzazione attraverso alcune attività propedeutiche. Novità importante è la presentazione sul sito ufficiale dell’Ente www.reggiocal.it, all’interno della sezione Urbanistica, della nuova modulistica per le richiesta di accesso agli atti e del certificato di idoneità alloggiativa con la documentazione indispensabile al loro rilascio. E’ in corso la riorganizzazione interna del settore che vedrà il potenziamento del Servizio Vigilanza Edilizia anche al fine di effettuare i controlli sulla conformità edilizia delle opere esistenti nonché la verifica sui cantieri oggetto di attività legata ai diversi Bonus Fiscali in atto.