Polistena, lettera di ringraziamento al dottore Amodeo: “grazie a lei oggi mia Suocera è ancora con noi”

13 Gennaio 2022 15:12

Polistena: la lettera di ringraziamento al dottore Amodeo, primario del reparto di cardiologia dell’ospedale

Un parente di una paziente del dottore Enzo Amodeo, primario del reparto di cardiologia all’ospedale di Polistena, ha inviato una lettera a StrettoWeb per ringraziare il dottore che ha salvato la vita alla suocera “facendola rinascere per la seconda volta”. Ecco il testo della lettera:

“Buongiorno Dottore, mi ritrovo nelle parole di questa signora, ho passato questa esperienza con mia suocera, che grazie alla sua equipe e alla sua personale esperienza e competenza gli ha Salvato la vita facendola rinascere per la seconda volta, grazie a lei oggi mia Suocera è ancora con noi, le sono veramente grato, apposta appena ho avuto l’opportunità di avere una sua visita mi sono precipitato a capo fitto, e per l’umanità che lei dimostra e per l’amore che ci mette in quello che fa insieme al sapere che lei ha mi sono messo nelle sue mani e per la prima volta mi sento veramente sicuro !!

E un Grande Uomo !

Un Grande Professore !

Una persona Buona e presente che ispira tanta serenità e fiducia, e a quanto sto costatando di persona un vero amico dei pazienti !!

Rimanga sempre così, e conti sempre sulla mia piccola ma le assicuro Grande amicizia, se posso fare qualcosa per lei basta solo che me lo dice, io sarò sempre al suo fianco come Lei l’ho è per me !!

La Stimo e le Voglio bene !! Con affetto Antonio Castagna”.