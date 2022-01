Playoff Mondiali Qatar 2022, problema vaccini per la Macedonia: ecco perchè la gara contro l’Italia potrebbe giocarsi in campo neutro

12 Gennaio 2022 15:39

La sfida dei Playoff di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 fra Italia e Macedonia potrebbe giocarsi in campo neutro: gli ospiti si dividono fra vaccinati con Sputnik e non vaccinati

Il percorso che porta ai Mondiali di Qatar 2022 per l’Italia dovrà passare da 2 partite: la prima, più “abbordabile” contro la Macedonia, la seconda contro la vincente di Portogallo-Turchia. Gli azzurri saranno impegnati il 26 marzo, in quel di Palermo, nella prima delle due gare che, solo in caso di vittoria, darà accesso alla seconda gara con in palio il pass per il Qatar. Una gara che rischia di doversi disputare in campo neutro, dunque senza il fatto casalingo e il tifo dei supporter italiani. Il motivo è legato allo status vaccinale dei calciatori ospiti. Metà della rosa della Macedonia è infatti vaccinata con Sputnik, l’altra metà non è vaccinata, stando a quanto riporta “La Repubblica”. Visto il protocollo italiano, le soluzioni appaiono due: la prima sarebbe quella di escludere i calciatori senza requisiti sanitari adeguati, ma penalizzerebbe enormemente la formazione balcanica; la seconda sarebbe quella di giocare in campo neutro.