Platì: messa in sicurezza Campo Sportivo di Pallavolo dell’Istituto Comprensivo

31 Gennaio 2022 18:16

Platì, finalmente si ritorna in aula dopo le settimane trascorse in DAD a causa dell’emergenza Covid-19

Platì, 31 Gennaio 2022 finalmente si ritorna in aula dopo le settimane trascorse in DAD a causa dell’emergenza Covid-19. Ad accogliere gli studenti un importante novità, si è tenuta , infatti, presso l’Istituto De Amicis alle ore 11:00, l’inaugurazione del campetto di pallavolo, un’opera completata con finanziamento, del valore 18.403,34 €, assegnato dal “Dipartimento per le politiche della famiglia” nel Giugno 2021 e approvato con delibera n. 69 del 26/10/2021 per il potenziamento dei centri estivi diurni ai sensi dell’art. 63 comma da 1 a 4, del decreto legge 25 Maggio 2021, n. 73. Forte la volontà di questa Amministrazione di realizzare gli interventi di riqualificazione dell’area sportiva consapevoli dell’importanza dallo sport nella vita dei ragazzi, per la loro crescita e il loro benessere fisico e psicologico vista anche la situazione pandemica in atto. È stata un’occasione di confronto e ravvicinamento con i giovani con cui si è parlato dei valori fondamentali per vivere nella società quali il rispetto del prossimo, lo spirito di gruppo , l’impegno , il sacrificio e la funzione importante dello sport che rappresenta un fattore aggregante molto forte.. Possa questa Nostra comunità, covid-19 permettendo, usufruire a pieno di quest’opera pubblica memori della gioia dei più giovani, che oggi si sono mostrati entusiasti improvvisando una partita, che ci auguriamo sia la prima di molte altre a venire. All’inaugurazione hanno presenziato il Sindaco Dott. Rosario Sergi , il Vice Sindaco Roberto Romeo, l’Assessore allo Sport Salvatore Perri, l’Assessore Caterina Portolesi e l’Assessore Caterina Sergi, il Parroco Padre Santino Zanchetta, accolti dai Vice Preside Giuseppe Emilio Cavallaro e Domenico Scerbo e dalla rappresentanza degli insegnanti del plesso della scuola primaria che hanno accompagnato i rispettivi alunni L’evento si è tenuto nel pieno rispetto delle normative anti-covid.