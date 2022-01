PGS Don Bosco 2000, ospitati i campionati di hockey indoor a Barcellona Pozzo di Gotto

13 Gennaio 2022 10:54

La PGS Don Bosco 2000 ha ospitato a Barcellona Pozzo di Gotto i campionati di hockey indoor

Per la prima volta nella sua storia, la PGS Don Bosco 2000 ha ospitato a Barcellona, nello splendido impianto del Palalberti, un concentramento regionale di hockey indoor, la variante invernale dell’hockey su prato, che si disputa in un campo ridotto con 6 giocatori per squadra.

Nella giornata di domenica 9 gennaio la squadra di Serie B della PGS Don Bosco 2000 ha incontrato la Raccomandata Giardini, vincendo per 5-2, la Polisportiva Valverde, pareggiando 3-3, e la SSD Unime, vincendo 5-2; i 7 punti conquistati proiettano momentaneamente la squadra del presidente Fraumeni in vetta alla classifica provvisoria, in coabitazione con l’HC Ragusa.

Ottime le prove del giovane portiere Matteo Mobilia, dei difensori Alessandro La Rocca e Santi Di Pasquale e degli attaccanti Alessandro Mazzeo, Alessandro Borgese e Riccardo Di Pasquale, autori di reti spettacolari molto applaudite dal pubblico.

Nella stessa giornata si è tenuto, sempre al Palalberti, il torneo regionale Under 16, in cui la squadra locale è riuscita a battere 5-1 la SSD Unime, grazie alle reti di Gaetano Raymo , Marcello Collica (tripletta) e Samuele Aliberti, ma ha perso 1-0 contro la più esperta Raccomandata Giardini, che conquista il pass per la finale nazionale di Castello D’Agogna (Pavia).

Molto soddisfatti per l’accoglienza, l’organizzazione e l’impianto utilizzato tutte le squadre siciliane presenti: Barcellona ha un gioiello che, oltre che per il basket e il calcio a 5, può essere utilizzato per una disciplina spettacolare e coinvolgente come l’hockey indoor.