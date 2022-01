Juventus, perchè Szczesny non gioca in Supercoppa? Caos vaccino: può giocare, ma non entrare allo stadio

11 Gennaio 2022 17:05

Wojciech Szczęsny non giocherà la partita di Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus. Il portiere polacco ha appena iniziato l’iter vaccinale e a causa delle norme in vigore dal 10 gennaio, potrà solo sedersi in panchina

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo aver perso Chiesa per tutta la stagione, i bianconeri dovranno fare a meno anche di Wojciech Szczesny per la gara di Supercoppa Italiana contro l’Inter di domani. Il motivo legato all’assenza del portiere polacco non è nè di natura tecnica, nè di natura fisica: l’estremo difensore ha infatti giocato un ruolo fondamentale nel 3-4 contro la Roma, parando il rigore di Pellegrini che è valso 3 punti pesanti e gode di buona salute. Sarà Perin a partire titolare domani sera perchè Szczesny non ha il Super Green Pass, in quanto vaccinato da pochi giorni. Allegri ha sintetizzato così la situazione in conferenza stampa: “Tek è stato l’ultimo a vaccinarsi, potrà arrivare soltanto all’ultimo minuto e quindi andrà in panchina“.

Dopo le nuove misure entrate in vigore il 10 gennaio, si è venuto a creare un certo caos con dei veri e propri “casi limite”. Szczesny può esercitare la propria professione di calciatore anche senza Super Green Pass, ma tecnicamente non può entrare allo stadio, o almeno non con i compagni. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” infatti, con la normativa del 10 gennaio, il portiere polacco e chiunque sia nella sua stessa situazione, non può avere contatto diretto con gli altri tesserati nelle ore di avvicinamento al match durante le attività di gruppo (viaggio in pullman e ritiro). Szczesny potrà invece accomodarsi in panchina, arrivando letteralmente “in ritardo”, rispetto al calcio d’inizio. Dunque il portiere, comprensibilmente, non potrà partire titolare. Una situazione che comunque dovrebbe essere destinata a cessare nel breve periodo in quanto dopo 15° giorno dalla prima vaccinazione anche l’ex estremo difensore della Roma avrà a disposizione il Super Green Pass che gli permetterà di tornare tra i pali “in perfetto orario”.