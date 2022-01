Perché conviene fare la spesa da Despar Reggio Calabria? Il segreto della qualità Premium: valori e competenza per i tuoi acquisti di ogni giorno

20 Gennaio 2022 10:52

Cosa rende Despar Reggio Calabria diverso dagli altri supermercati? La sua storia, la filosofia di vendita e la linea di prodotti Premium. Una qualità accessibile a tutte le tasche

Fare la spesa. Un’attività che ognuno di noi si è trovato a svolgere almeno una volta nella vita. La si fa da piccoli, giocando con il carrello, mentre mamma e papà sono intenti a passare al setaccio gli scaffali in cerca dei prodotti migliori. La si fa da grandi, quando i ruoli si invertono e con un occhio ai bambini e l’altro ai prezzi negli scaffali, si cerca di completare la lista al più presto possibile. La fa la mamma che aspetta il figlio che torna per cena, o il fuorisede che se non riempie il frigo da solo, sa che nessuno lo farà al suo posto.

Il supermercato è diventato parte integrante delle nostre routine mensili, settimanali o spesso anche giornaliere. Conosciamo le corsie e scaffali come le vie delle nostre città, commessi e cassieri come amici e vicini di casa. L’obiettivo, specialmente durante la pandemia, è quello di riempire il carrello spendendo il meno possibile. A volte però, per tagliare le spese, si finisce per sacrificare la qualità dei prodotti e il gusto di qualche centesimo in meno resta comunque amaro al palato.

Despar ha deciso di permettere ai propri clienti di non sacrificare nessuno dei due aspetti. Dal 1960 a oggi, la catena di supermercati che conta oltre 1300 punti vendita in 17 regioni italiane, propone prodotti di qualità a prezzi adatti a tutte le tasche. Una scelta vincente, come dimostra la sua storia. Un capitolo di questa storia è stato scritto a Reggio Calabria.

La storia di Despar a Reggio Calabria

È il novembre del 2009 quando le famiglie Aurora e Suraci prendono la decisione di rilevare un punto vendita di circa 300 mq nella periferia di Reggio Calabria, a Pellaro. Nel 2011, insieme ai soci Settimio e Praticò, nasce L’Agorà S.R.L. L’idea è quella di puntare su un supermercato che offra prodotti basati su un rapporto qualità-prezzo invidiabile, puntando a fidelizzare la propria clientela. Col tempo, il buon andamento finanziario ha permesso di espandersi anche al centro della città, pur senza perdere di vista i capisaldi dell’idea alla base. Nascono quindi le sedi situate in via Aspromonte, via Possidonea e via Aschenez.

Passati gli anni, Despar si è fatto conoscere ai reggini come un supermercato accogliente, attento alle esigenze dei propri clienti, nel quale trovare prodotti selezionati e con un alto standard di qualità. Adottando un piccolo albero come simbolo, il Despar ha messo le proprie “radici” nei quartieri in cui è nato con iniziative benefiche come i “sacchi della solidarietà” e una particolare attenzione all’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali riciclabili e prodotti bio per soddisfare le esigenze dei clienti più green.

La filosofia di vendita

Qualità-prezzo: un rapporto che, chi più chi meno, provano a bilanciare tutti i supermercati. Dunque, cosa differenza realmente Despar dalla concorrenza? La qualità non è un concetto effimero, ma una caratteristica alla base di una vera e propria filosofia di vendita. Il gruppo L’Agorà S.R.L. è stato abile nell’intercettare i cambiamenti del settore avvenuti negli ultimi anni. Oggi il cliente bada molto meno al parcheggio o alla classica offerta “sottocosto”, dà più importanza al servizio offerto, alla competenza e all’affidabilità del personale, al trovare rapidamente un prodotto che soddisfi le sue esigenze e che sia in linea con le sue finanze.

Despar ha fatto suoi questi principi. Rispetto ai grandi supermercati, spesso dispersivi e inospitali, i punti vendita Despar sono di metratura inferiore e più accoglienti. L’obiettivo non è riempire gli scaffali con prodotti qualsiasi: il cliente può trovare solo un’accurata selezione delle migliori marche per una spesa che può strizzare l’occhio anche al gourmet senza alcuna brutta sorpresa una volta arrivati alla cassa. Il personale, qualificato ed esperto, è in grado di supportare al meglio i clienti durante la propria spesa offrendo sempre un valido aiuto o un consiglio “scaccia dubbi” favorendo l’acquisto migliore.

Sono quattro i principi sui quali chi fa la spesa da Despar sa di poter contare:

La qualità dei prodotti, dichiarazione di fedeltà, credibilità e rispetto verso i propri consumatori La sicurezza, il controllo dei prodotti e dei loro ingredienti, elemento alla base del rapporto di fiducia con i consumatori L’innovazione nel proporre nuovi formati, nuovi prodotti, nuove offerte in grado di anticipare o intercettare esigenze e bisogni di chi fa la spesa La convenienza che permette di riempire i propri carrelli senza rinunciare a uno sfizio in più, o al prodotto gourmet che dà il tocco di classe a un pranzo o a una cena

Il controllo qualità e la linea di prodotti Premium

Quando si parla di un supermercato, la differenza la fa sempre ciò che si trova sugli scaffali. Despar offre prodotti che rispondono alle richieste dei consumatori, ai requisiti normativi e agli standard di qualità definiti dal marchio stesso. Vengono controllate scrupolosamente: le proprietà organolettiche, l’origine delle materie prime utilizzate, le caratteristiche nutrizionali e l’efficacia comunicativa della confezione. La qualità è il risultato, quindi, dell’azione di diverse funzioni aziendali che collaborano per lo sviluppo dei prodotti: della selezione dei fornitori al controllo del prodotto finito. Come se non bastasse, Despar offre una vera e propria linea di prodotti “Premium” in cui raccoglie il meglio del meglio. Si tratta di una selezione ricercata di eccellenze gastronomiche delle migliori marche, prodotti del territorio, elementi della tradizione culinaria italiana ed estera. Oltre 400 prodotti DOP e IGP fortemente legati ai propri territori d’origine, frutto di cultura, passione e tradizione.