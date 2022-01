Green Pass per attraversare lo Stretto di Messina: ok anche dal Parlamento, “le ordinanze non saranno impugnate”

19 Gennaio 2022 17:29

“Così viene ripristinato il diritto di continuità territoriale. Isolani SI, Isolati NO!”, esulta il parlamentare siciliano della Lega Nino Germanà

Non sarà necessario il Super Green Pass per utilizzare i mezzi di collegamento nello Stretto di Messina. L’ordine del giorno che ha presentato il deputato Nino Germanà ha avuto il parere favorevole del Governo e rafforza le ordinanze emanate dai presidenti delle regioni Sicilia e Calabria. Basterà dunque esibire il green pass base, ottenuto anche con un tampone negativo, per entrare e uscire dall’isola con una nave o un traghetto. “Così viene ripristinato il diritto di continuità territoriale. Isolani SI, Isolati NO!”, esulta il parlamentare siciliano della Lega.