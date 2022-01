“Buon compleanno Paolo”: oggi il magistrato Borsellino avrebbe compiuto 82 anni

19 Gennaio 2022 16:47

Nel giorno del suo compleanno “facciamo memoria e continuiamo nel percorso da lui tracciato”

“Buon compleanno Paolo“. Avrebbe compiuto 82 anni oggi il magistrato Paolo Borsellino. Nel giorno del suo compleanno, spiega il Movimento Agende rosse, “facciamo memoria e continuiamo nel percorso da lui tracciato“. “Il mese di gennaio porta con se’ un giorno speciale, il 19: il compleanno di Paolo Borsellino. Ricordandolo e tenendo fede all’impegno di ‘Scorta per la memoria’ – e’ l’ulteriore sollecitazione delle Agende rosse – rinnoviamo l’invito di aderire al Memory Sharing – Parole di Liberta’ donando/ prendendo uno dei libri, che vogliamo vadano in giro per l’Italia, affinche’ contribuiscano alla diffusione della cultura della legalita’. Vi aspettiamo per condividere la Memoria e far volare lontano parole di liberta‘”.