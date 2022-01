Palmi, inaugurazione della stagione musicale 2022: il tradizionale concerto alla Casa della Cultura, i dettagli

2 Gennaio 2022 11:23

L’evento avrà luogo lunedì 3 gennaio presso la Casa della Cultura alle ore 21,00

Lunedì 3 gennaio presso la Casa della Cultura di Palmi alle ore 21,00 avrà luogo l’inaugurazione della stagione musicale 2022 con il tradizionale concerto di Capodanno. Protagonista della serata, promossa da AMA Calabria e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Orchestra del teatro dell’opera di Kharkov unanimemente considerata una delle più importanti dell’Ucraina per qualità delle sue esecuzioni e consistente numero di produzioni.

La formazione oltre ad esibirsi in patria e nei paesi dell’est europeo presso i più prestigiosi festivals e nelle più importanti competizioni internazionali in qualità di orchestra, è particolarmente richiesta soprattutto nell’occidente europeo. Nella sua storia ha realizzato decine di tournèes, con ampi consensi di pubblico e di critica, in Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia, oltre che in Canada, Cina e Corea Hanno collaborato con l’Orchestra famosi direttori e grandissimi solisti come K. Ivanov, K. Simenov, K. Kandrashin, Y. Simonov, B. Lyatoshinsky, S. Turchak, E. Giles, S. Richter, L. Oborin, N. Petrov, D. Oystrah, L. Kogan, M. Rostropovinc, A. Gavrilov, Bruno Canino, Francesco Manara, Michele Campanella, Katia Ricciarelli, Josè Carreras, etc… Il repertorio dell’orchestra che ha in organico completo oltre 100 musicisti, (45 nella tournée in Italia) comprende tutta la tradizione classico, romantica e moderna con una particolare predilezione per gli autori ucraini in particolare per Sergey Prokof’ev e Peter Ily Tchaikovsky oltre a numerosi titoli di opere italiane, tedesche e francesi. Oltre a registrazioni per la radio televisione nazionale, l’Orchestra vanta una consistente numero di cds la maggior parte registrati live in tourneés nell’ovest europeo.

In questa occasione è diretta dal suo direttore principale Yuri Yanko che vanta un ricco curriculum internazionale e che per i suoi meriti artistici ha ricevuto l’Ordine al Merito dell’Ucraina dal Presidente dell’Ucraina. Il programma prevede nella prima parte l’esecuzione della Quinta Sinfonia in mi minore, op. 64 di Petr Ilic Cajkovskij m Valse Fantaisie di Michail Ivanovič Glinka e dal Valzer” da Masquerade di Aram Il’ič Khachaturian, sarà dedicata alle straordinarie e indimenticabili melodie di Johann Strauss jr.