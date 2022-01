La Fipav sospende le prossime due giornate di Serie B, Akademia Sant’Anna in attesa delle negativizzazioni da Covid

13 Gennaio 2022 10:49

La Federazione Italiana Pallavolo, con una nota, ha comunicato il rinvio delle prossime due giornate di Serie B

Con una nota ufficiale diramata qualche ora fa, la Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato il rinvio delle prossime due giornate di Serie B, la dodicesima e tredicesima, in programma da calendario nel weekend 15/16 e 22/23 gennaio. Mercoledi 19 ci sarà un’ulteriore valutazione degli organismi federali per rivalutare la situazione. “Lo spostamento delle prossime due giornate dei campionati di serie B si è reso necessario alla luce dei sempre più continui rinvii, causati dal diffondersi del Covid-19, tenendo conto che a oggi sono addirittura 161 (di cui 149 nella sola ultima giornata) i match da recuperare nei campionati di B: 63 partite in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile”. Così si legge nella nota ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo che, inoltre, sospende anche tutte le amichevoli e le attività torneistiche.

Possono proseguire regolarmente, invece, gli allenamenti delle società, mantenendo il rigoroso rispetto die protocolli. Una notizia accettata di buon grado anche dalla Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna che, dal canto suo, è alle prese con l’assenza di alcune atlete risultate positive. Potrebbe essere l’occasione utile, sperando non ci siano ulteriori sorprese, per recuperare le atlete e potersi allenare con il gruppo al completo, cosa che ormai non succede praticamente da Natale. In chiusura, infine, nella nota della Fipav si legge che “è confermato fin da ora che al termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei Campionati”.