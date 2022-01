Pallacanestro Viola, Iper Pet è nuovo sponsor del club neroarancio

27 Gennaio 2022 16:14

Pallacanestro Viola e Iper Pet stringono un nuovo accordo di sponsorizzazione per la stagione in corso

Iper Pet è sponsor della Pallacanestro Viola per la stagione sportiva in corso. Iper Pet nasce nel 2004 a Reggio Calabria con l’idea di soddisfare le esigenze degli animali da compagnia e dei loro proprietari: i pet shop sono forniti di tutto il necessario garantendo in ogni aspetto il più alto standard di qualità. Il personale attento e qualificato è sempre pronto a rispondere ad ogni richiesta. Da Iper Pet si possono trovare le migliori marche di cibo secco e umido per cani e gatti, oltre a una vasta gamma di alimenti per pesci, tartarughe, roditori, volatili, e ogni altro amico speciale.

Iper Pet offre un’ampia scelta di cucce e ceste e di altri accessori necessari al benessere dei nostri piccoli amici: giochi, guinzagli, vestitini. Con i suoi 250 mq di esposizione, Iper Pet seleziona per i propri clienti il miglior assortimento di prodotti necessari per la cura degli animali da compagnia: antiparassitari, disinfettanti, igienizzanti e prodotti terapeutici. All’esterno del punto vendita di Reggio Calabria è inoltre possibile acquistare il necessario per le urgenze, grazie al comodissimo distributore automatico in funzione h 24 giorno e notte. Iper Pet grazie alla pluriennale esperienza nel settore si occupa anche della vendita di piccoli animali domestici e offre l’opportunità di conoscere le infinite proposte di adozione per accogliere cani e gatti bisognosi d’amore.

Da Iper Pet è possibile prenotare anche i fondamentali servizi per la cura dei nostri amici: Toelettatura, Pensione, Dog sitter e TAXI con presa e consegna a domicilio. Oltre alla vendita diretta, è possibile effettuare ordini tramite sito e telefono, usufruendo della pratica consegna a domicilio gratuita. In negozio potrà essere richiesta gratis la Fidelity Card gratis, con promozioni e sconti dedicati. Con ogni spesa si potranno raccogliere punti che permetteranno di ricevere regali pensati per proprietari e piccoli amici In abbinamento alla Fidelity Card, Iper Pet riserverà degli sconti esclusivi ai soci del Trust Viola.

Qui maggiori informazioni: https://www.iperpetrc.it/sponsorship-iper-pet-pallacanestro-viola-sconti-esclusivi-per-i-soci-trust-viola/