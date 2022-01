Pallacanestro Viola in silenzio stampa dopo la sconfitta contro Taranto

16 Gennaio 2022 22:58

La Pallacanestro Viola comunica che i propri tesserati non rilasceranno dichiarazioni agli organi di stampa: la società sceglie il silenzio stampa dopo il ko contro Cus Jonico Basket Taranto

“La Pallacanestro Viola comunica che, da questa sera fino a nuova comunicazione, i tesserati non rilasceranno dichiarazioni agli organi di stampa“. Attraverso questo comunicato, diffuso tramite il proprio sito ufficiale, la Pallacanestro Viola comunica di aver scelto la via del silenzio stampa dopo la sconfitta contro Cus Jonico Taranto. La società non intende rilasciare dichiarazioni dopo la secondo, brutta, sconfitta consecutiva con cui si è aperto il 2022 neroarancio. Una partita fortemente segnata dal nervosismo di giocatori, staff e tifosi causato anche da alcune decisioni “discutibili” da parte della squadra arbitrale.