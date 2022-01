Pallacanestro Viola, domenica la sfida contro Torrenova dell’ex Vitale. Coach Dragonetto: “limitare l’entusiasmo di Reggio Calabria”

29 Gennaio 2022 17:32

Il coach della Fidelia Torrenova, Francesco Dragonetto, analizza la gara di domenica pomeriggio contro la Pallacanestro Viola: i siciliani proveranno a limitare l’entusiasmo neroarancio e del PalaCalafiore

Dopo il successo di Avellino la Pallacanestro Viola tornerà in campo domani, domenica 30 gennaio, contro Fidelia Torrenova. Gara importante per restare in scia dei Playoff e rosicchiare punti nell’inseguimento a una delle squadre che ambiscono a qualcosa in più di una tranquilla salvezza. Match che per i neroarancio potrebbe già chiarire le ambizioni verso il finale di stagione in ottica salvezza o Playoff, nonostante manchi l’intero girone di ritorno. Un passo alla volta. Domani al PalaCalafiore arriva una squadra tosta che già all’andata ha sconfitto i reggini. Il coach della formazione ospite, Francesco Dragonetto, sa bene che si troverà ad affrontare una gara differente, nella quale sarà necessario limitare l’entusiasmo di Balic e compagni: “non dovremo permettere a Reggio Calabria di prendere entusiasmo, limitando il gioco d’assalto in fase offensiva e, di conseguenza, la loro grande intensità difensiva che quando cresce mette in grossa difficoltà tutte le avversarie: quando la Viola impone il proprio gioco riesce a far infuocare anche il PalaPentimele. Sarà una partita che vivrà di grande intensità, come successo già nella partita di andata e nella quale gli episodi l’hanno decisa negli ultimi frangenti di gara a nostro favore. Bisognerà giocare con intelligenza e di squadra per portare a casa la vittoria“.