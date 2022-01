Pallacanestro Viola-Fidelia Torrenova, coach Bolignano: “continuità da Avellino a oggi premiata con le vittorie”

30 Gennaio 2022 21:07

Coach Bolignano analizza la vittoria della Pallacanestro Viola su Fidelia Torrenova ai microfoni di StrettoWeb: l’allenatore neroarancio non dà peso alla striscia positiva, ma guarda ai due successi consecutivi come frutto del lavoro e della continuità di quanto visto in campo

Mese di gennaio particolare per la Pallacanestro Viola. La sosta natalizia ha forse tolto un po’ di ritmo alla squadra che veniva da due successi in chiusura di 2021, il ritorno in campo non è stato dei migliori con due sconfitte a Salerno e in casa contro Taranto fra tante difficoltà. Ad Avellino, con l’innesto di Kekovic per Klacar, lo switch sui binari giusti: vittoria in trasferta e back to back in casa, nella serata odierna, contro Torrenova. Due successi che possono dare slancio per la seconda metà di stagione.

Ai microfoni di StrettoWeb, coach Bolignao analizza così le due vittorie consecutive: “non ci sono strisce positive o negative, serve solamente dare continuità al lavoro. Abbiamo fatto due vittorie importanti in casa prima del periodo di Natale. Siamo stati penalizzati nel periodo delle feste dal punto di vista numerico, dagli infortuni, casi Covid che hanno avuto un po’ tutti. Non ci hanno dato la possibilità di compattarci. Siamo arrivati alle prime due di campionato nel momento in cui abbiamo potuto fare un aggiustamento a roster, cosa che abbiamo fatto. Sono arrivate due sconfitte contro due squadre che non credo siano da buttare. La reazione c’è stata. Credo che le partite che dovevamo vincere, a parte Torrenova in trasferta e Pozzuoli in casa nel girone d’andata, le abbiamo vinte al momento. Possiamo fare qualcosa in più, ma guardiamo partita dopo partita. A livello statistico ha poco valore, ha valore quello che si dimostra sul campo. La continuità che c’è stata da Avellino a oggi è stata premiata dal risultato. Quello che è stato prima… dentro i propri spogliatoi si sa quello che succede. Quando si preparano le partite e arriva il venerdì e devi cambiare completamente tutto, perchè sono cambiati tanti equilibri, cambia il roster per problemi di qualsiasi tipo, è ovvio fare più fatica per una squadra che in alcuni membri non ha tanta esperienza”.