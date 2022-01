Palermo, Capodanno chiuse in bagno! Tre ragazze ‘dimenticate’ nel locale dopo il cenone: le salvano i vigili del fuoco

2 Gennaio 2022 11:34

Piccola disavventura per tre ragazze a Palermo: dopo il cenone di Capodanno si attardano in bagno e restano chiuse all’interno del locale. Salvate dai vigili del fuoco

Capodanno chiuse in bagno. No, non si tratta nè di ‘quarantena’ nè di un problema di salute fortunatamente, ma di un episodio sul quale le protagoniste, sicuramente, si saranno fatte le prime risate del 2022. Certo, inizialmente la situazione non sarà stata delle migliori. Dopo aver pagato il conto del cenone di Capodanno in un locale di Mondello (Palermo), tre ragazze si sono dirette in bagno prima di uscire. Attardatesi per circa un quarto d’ora, una volta uscite si sono ritrovate al buio, chiuse dentro il locale! Il titolare infatti, pensando non ci fosse più alcun cliente, aveva chiuso la struttura e si era diretto verso casa. Come riporta l’Ansa, le tre giovani non si sono perse d’animo: hanno prima riattivato il contatore e poi hanno cercato aiuto chiamando il 112 e raggiungendo un cortiletto esterno al ristorante. Il figlio di uno dei dipendenti del ristorante ha sentito le loro richieste d’aiuto e con l’aiuto dei vigili del fuoco ha liberato le tre giovani dopo circa un’ora di attesa.