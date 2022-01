Scuole chiuse a Messina, la nuova ordinanza: “lezioni in Dad fino al 23 gennaio”

10 Gennaio 2022 09:41

Covid: a Messina sospese le attività didattiche in presenza negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa

Il Sindaco Cateno De Luca con l’ordinanza N. 311 del 9 gennaio 2022 ha revocato il provvedimento sindacale N. 310 del 7 gennaio scorso, ed ha disposto dal 13 gennaio sino al 23 gennaio incluso, la sospensione delle attività didattiche in presenza negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa. Durante il suddetto periodo gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività didattiche mediante la DID e/o la DAD salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

“La revoca dell’ordinanza del 7 gennaio scorso che stabiliva – come si ricorda la nota – la sospensione dal 10 al 23 gennaio, si è resa necessaria a seguito della nota dell’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione prot. 055/Gab del 7.01.2022, con la quale, dopo avere preso atto delle conclusioni formulate dalla task force regionale riunitasi in pari data per esaminare le segnalazioni pervenute da Enti ed Autorità Locali, organismi sindacali e di categoria, rappresentanze di genitori e degli studenti finalizzata alla riapertura in sicurezza delle istituzioni educative, recita “nell’intendimento di contemperare l’applicazione dell’inderogabile norma nazionale con le rappresentate esigenze, nel condividere queste ultime, ha ritenuto di potere procedere, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, alla parziale modifica dell’A.A. 2021/2022, precedentemente adottato con D.A. n. 1187/5.7.2021 e ss.mm.ii., riducendone di tre giorni la originaria durata, pur sempre nel rispetto del numero minimo delle giornate scolastiche, e disponendo il rientro a scuola in presenza, dopo le festività natalizie, alla data del 13 gennaio 2022”.

Il Sindaco De Luca, nel ravvisare la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione dell’ordinanza a carattere locale per la tutela dalla sanità pubblica, ha preso atto della suddetta disposizione che posticipa al 13 gennaio 2022 la riapertura delle scuole.