19 Gennaio 2022 18:19

Reggio Calabria, Galletta: “si avrà l’opportunità di visitare i locali scolastici e apprezzare la professionalità che il Piria offre”

È tempo di Open Day all’Ite Piria di Reggio Calabria. La giornata del 22 gennaio prossimo sarà infatti interamente dedicata ai giovani debuttanti nel mondo delle superiori, accompagnati dai loro genitori. L’evento questa volta è stato organizzato in presenza dalla storica scuola reggina, ma nel pieno rispetto delle regole anticovid. In questo periodo infatti, nonostante le evidenti difficoltà, le famiglie sono chiamate ad operare una scelta delicata della scuola che accoglierà i propri figli per il futuro anno scolastico e quelli a venire. In virtù di questa scelta, l’Ite Piria di Reggio Calabria, diretto da Anna Rita Galletta, ha deciso di accogliere con il sorriso degli occhi, e su appuntamento, le visite degli interessati. “Si avrà l’opportunità di visitare i locali scolastici e apprezzare la professionalità che il Piria offre. – ha dichiarato la dirigente – Siamo dotati di splendidi laboratori, aule multimediali, la stanza delle emozioni, l’aula danza, l’aula scacchi e tanto altro ancora. Si avrà inoltre la possibilità di confrontarsi con i docenti per conoscere le diverse articolazioni dei tanti indirizzi che l’istituto propone sulla base delle inclinazioni dello studente. Abbiamo voluto che l’evento avesse luogo in presenza proprio per dare la possibilità di verificare concretamente l’efficienza del nostro piano formativo”. Non rimane che prenotare il proprio appuntamento e cercare di vivere una giornata nella normalità, in vista di un futuro in cui a farla da padrone non saranno virus e mascherine, ma preparazione e determinazione. Caratteristiche che il Piria non solo offre ma che è certa di poter dare.