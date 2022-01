Oms: “l’obbligo vaccinale è ultima spiaggia, ma eventualmente sarà solo una misura temporanea”

13 Gennaio 2022 12:24

Le parole di Mike Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza dell’Oms, sulla scelta di introdurre l’obbligo vaccinale

Anche se alcuni paesi, tra cui l’Italia agli over 50, hanno introdotto l’obbligo vaccinale, per l’Organizzazione Mondiale della Sanità questa non deve essere una misura immediata e senza alternativa, ma “temporanea“ ed eventualmente “come l’ultima spiaggia“. “Molte persone esitanti hanno dubbi sinceri a cui si deve rispondere”, le parole di Mike Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza dell’Oms, secondo cui l’obbligo della vaccinazione dovrebbe essere “chiaro, esplicito e limitato nel tempo”, oltre che “accompagnato da un’appropriata comunicazione e chiarimento dei rischi. Consideriamo l’obbligatorietà come l’ultima spiaggia”, ha detto.