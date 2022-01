14 Gennaio 2022 17:02

Altri due farmaci sono stati approvati dall’Oms per combattere il Covid

Altro passo avanti per ciò che concerne le cure contro il Covid. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, ha approvato altri due farmaci: baricitinib e sotrovimab. Il primo, come spiegato dall’Oms, è da raccomandare per i pazienti con una forma della malattia grave o critica. E’ già utilizzato per l’artrite reumatoide. Il secondo è raccomandato per i pazienti con alto rischio di ricovero come anziani, immunocompromessi, ipertesi o obesi.