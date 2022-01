Omicidio di Francesco Calcagno: arrestato assessore comunale in Sicilia

19 Gennaio 2022 06:35

Assessore arrestato per concorso nell’omicidio di Francesco Calcagno, assassinato il 23 agosto del 2017

Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato per concorso nell’omicidio di Francesco Calcagno, ucciso a colpi di pistola il 23 agosto del 2017 nel Comune della piana di Catania: i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, assieme ai colleghi della Compagnia di Palagonia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della procura etnea.

Per la Dda, il delitto “sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso legato alla ‘Stidda’ e avrebbe collegamenti con l’uccisione, il 5 agosto del 2016, del consigliere comunale Marco Leonardi“.

Per l’uccisione di Calcagno, assassinato con cinque colpi di pistola in un fondo agricolo, i carabinieri il 7 settembre del 2017 hanno arrestato il presunto autore materiale del delitto, Luigi Cassaro, 54 anni. Per la sua identificazione fu autorizzata la diffusione di un video in cui si vedeva l’uomo armato di pistola inseguire la vittima e poi fuggire. Calcagno, nell’ottobre del 2016 uccise a colpi di pistola in un bar, Marco Leonardo, un consigliere comunale eletto in una lista civica, anche lui armato. In seguito si costituì ai carabinieri confessando l’omicidio, sostenendo di avere agito per legittima difesa e parlando di un credito che vantava dalla vittima. Anche in quel caso la dinamica del delitto fu ricostruita grazie a un video.