Olimpiadi, Leo Johansson ha di nuovo Covid: 6 test ne avevano confermato la guarigione, dopo 2 settimane contrae ancora il virus

30 Gennaio 2022 12:10

Leo Johansson positivo al Covid a pochi giorni dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: lo sciatore svedese aveva contratto il Covid 2 settimane fa ed era risultato negativo a 6 test

Mentre Pechino si preoccupa per l’aumento dei casi, diversi anche nella bolla degli atleti, che precedono le Olimpiadi Invernali 2022, viene fuori una particolare notizia legata alle condizioni di salute di un atleta. Leo Johansson, sciatore di fondo svedese, è risultato nuovamente positivo al Covid. La doppia positività non è più una stranezza, è già capitato ad altri atleti in passato, ma non in maniera così ravvicinata. Johansson, infatti, aveva saltato il recente raduno di Livigno poichè positivo al Covid due settimane fa. Lo svedese si era negativizzato poco tempo dopo, come confermato da vari test effettuati, secondo la Federazione Svedese addirittura 6 e ovviamente tutti negativi. Il primo test effettuato al suo arrivo in Cina ha dato esito positivo, il secondo ne ha confermato la nuova positività.