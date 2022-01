30 Gennaio 2022 18:21

Olanda: camion, auto e alcuni trattori si sono radunati all’Oldehove a Leeuwarden per protestare contro le regole anti-covid del governo olandese

Anche in Olanda, così come successo in Canada, il popolo è in protesta contro le stringenti misure anti-Covid dettate dal Governo olandese. Camion, auto e alcuni trattori si sono radunati all’Oldehove a Leeuwarden per protestare contro l’esecutivo: il corteo sarà in viaggio per l’intera giornata sperando che altri si aggiungano alla protesta. Manifestazioni similari sono in atto in altre zone dell’Olanda. In basso il VIDEO.