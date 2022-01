Il blitz di Occhiuto all’Ospedale di Locri, Calabrese: “battaglia per una sanità funzionante”

20 Gennaio 2022 16:04

Il presidente Occhiuto, nonché Commissario alla Sanità in Calabria, ha voluto toccare con mano i problemi e le criticità della struttura sanitaria Locride

Il Presidente Roberto Occhiuto questa mattina ha fatto visita all’ospedale di Locri. A renderlo noto il Sindaco Giovanni Calabrese, che sui social spiega il motivo: “il tour del Presidente Occhiuto negli ospedali calabresi oggi ha fatto tappa nel nostro Ospedale della Locride. Il Presidente, accompagnato dal subcommissario Esposito, ha voluto toccare con mano i problemi e le criticità della struttura sanitaria Locride. Il Commissario/Governatore, anche con la presenza di oggi, conferma la sua determinazione a voler affrontare di petto il problema della sanità locridea e calabrese. Da anni, spesso davanti al disinteresse delle preposte autorità politiche, portiamo avanti una grande battaglia per un ospedale adeguato e funzionante. Sono convinto che, per come si sta muovendo il Presidente Occhiuto, finalmente siamo ad una svolta. Ci crediamo e non molliamo!”.