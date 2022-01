Occhiuto e Siracusano a Roma per le elezioni del Presidente della Repubblica [FOTO]

24 Gennaio 2022 18:40

Occhiuto e Siracusano a Roma per le elezioni del Presidente della Repubblica. La parlamentare di Messina: “sono molto emozionata”

Aperte le urne per la scelta del nuovo presidente della Repubblica. I 1008 Grandi elettori dovranno scegliere il nuovo inquilino del Quirinale. Tra i grandi elettori anche il deputato di Forza Italia, Matilde Siracusano ed il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto (come delegato regionale). La parlamentare di Messina, scrive sul proprio profilo facebook: “a Montecitorio, con tanta emozione, per partecipare alla prima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”.