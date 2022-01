Il sottosegretario Costa: “l’obbligo vaccinale per gli over 50 parte da subito e non dal 15 febbraio”

6 Gennaio 2022 15:40

Il sottosegretario Costa specifica da quando entrerà in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50, imposto ieri dal Governo con l’ultimo decreto

Il nuovo dl del Governo ha decretato l’obbligo vaccinale anti-Covid per tutti i soggetti superiori ai 50 anni. Il sottosegretario Andre Costa, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio 1, ha specificato la tempistica: “l’obbligo vaccinale per gli over 50, in realtà, scatta da quando il decreto viene pubblicato, prima quindi del 15 febbraio. L’obbligatoria riguarderà 2,5 milioni di concittadini: una platea molto importante che, dal punto di vista dei dati scientifici, rischia di più dal contagio del Covid. Quindi, riteniamo che sia un provvedimento in grado di dare una risposta importante in questa fase delicata. Visti i contagi in forte aumento, la priorità è quella di contenere al massimo la pressione sui nostri ospedali: i cinque milioni di cittadini ancora non vaccinati sono quelli che rischiano di più di andare a occupare gli ospedali e siamo in presenza di una crescita degli ospedalizzati che dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo”.