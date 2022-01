Covid: nel mondo oltre 2 milioni di casi al giorno, ma i decessi sono ai minimi da ottobre 2020

8 Gennaio 2022 18:07

Nel mondo oltre 2 milioni di casi, ma il dato confortante è quello dei morti

Prima settimana dell’anno “positiva” in tutti i sensi, nel mondo. I dati raccolti dall’Afp, infatti, sono eloquenti della situazione relativa al Covid e degli effetti della nuova variante. Più contagiosa, meno pericolosa. In questi primi sette giorni del 2022 sono stati registrati oltre 2 milioni di casi al giorno, il doppio dell’ultima settimana del 2021. Ma il numero importante è quello dei decessi: sono ai minimi da ottobre 2020, da oltre un anno, con una media di 6.237 vittime.

Nel frattempo, e proprio in relazione a questo, continuano ad arrivare notizie confortanti dal Regno Unito, dove stanno affrontando la pandemia in maniera diversa (e vincente): il consigliere del Governo, infatti, ha affermato a Times Radio che la variante Omicron potrebbe rendere il Covid endemico. “Ciò che potrebbe accadere in futuro – ha detto – è l’emergere di una nuova variante meno grave grazie alla quale, nel lungo termine, il Covid diventerebbe qualcosa di simile al comune raffreddore con cui abbiamo convissuto finora”.