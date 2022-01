Novak Djokovic è stato arrestato? Shock nel giorno della sentenza: il giudice dà ragione al tennista, il ministro può espellerlo

10 Gennaio 2022 09:54

Il giorno della sentenza di Novak Djokovic: il giudice Kelly cancella la revoca del visto, ma il ministro dell’Immigrazione potrà comunque espellerlo. Notizia shock dalla Serbia: il tennista sarebbe stato arrestato

I contorni da film poliziesco ci sono tutti. Novak Djokovic è praticamente in stato di detenzione da quando è arrivato in Australia, in attesa di conoscere il pronunciamento del tribunale in merito al suo visto per entrare in Australia. Il tennista serbo ha presentato un visto legato a un’esenzione da vaccino anti-Covid poichè risultato positivo lo scorso 16 dicembre. Condizione insufficiente per richiedere l’esenzione, secondo lo Stato, ma apparentemente non comunicata dagli Australian Open, torneo al quale Djokovic dovrebbe prendere parte. Quest’oggi il giorno della sentenza. Il giudice Kelly si è espresso in favore del numero 1 ATP, revocando il procedimento di cancellazione del visto. Ma non è finita qui: il ministro dell’Immigrazione potrà comunque riservarsi il diritto di espellere il tennista che, in quel caso, sarebbe bannato dall’Australia per i prossimi tre anni. Potrebbe farlo se ritenesse il tennista “un rischio per la salute, la sicurezza o l’ordine pubblico della comunità australiana o di una parte di essa” o per “la salute e la sicurezza di uno o più individui“.

Come se non bastasse, dalla Serbia arrivano notizie shock: Novak Djokovic sarebbe stato arrestato. La giornalista Pavlovic McAteer ha affermato di aver parlato con il padre di Djokovic che avrebbe confermato la notizia. Anche il giornalista Oliver Brown, del “Daily Telegraph”, su Twitter ha scritto: “presenza significativa della polizia nell’ufficio degli avvocati di Djokovic in Collins St, Melbourne. Furgoni bianchi che si dirigono nel parcheggio sotterraneo. La polizia federale australiana è entrata per arrestarlo. Il ministro dell’immigrazione ha quattro ore per revocare il visto“. Djorde, fratello di Djokovic, ha spiegato al giornalista Zasa Olmo: “l’unica cosa da fare è far circolare la notizia il più possibile. Vogliono nuovamente arrestare Novak che al momento è chiuso con i suoi avvocati nel l’ufficio dove hanno seguito l’udienza. Stanno valutando le opzioni“.