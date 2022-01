Reggina, il punto sul mercato: tra obiettivi sfumati e nuovi profili. E su Cortinovis si fa muro (giustamente)

10 Gennaio 2022 13:04

Il punto sul calciomercato della Reggina a dieci giorni dall’apertura: gennaio non è infinito e in questa seconda parte di mese si potrebbe iniziare a raccogliere quanto seminato

Un mese vola via subito, ancor di più per il calciomercato e ancor di più quando c’è necessità di sfoltire ma anche di mettere dentro diversi elementi. 10 giorni sono andati via, quasi la metà, ma il tempo si assottiglia sempre più. Lo sa bene la Reggina, lo sa bene Massimo Taibi, che ha utilizzato queste prime settimane per seminare, in attesa di raccogliere da qui a fine gennaio. Diversi profili sono usciti fuori per le trattative in entrata, altrettanti per quelli in uscita. Tra rumors, dubbi, indiscrezioni, interessi e mosse concrete. Ma la certezza, finora, è stata una e una sola: giovani, giovani e basta, con la parallela necessità di mandar via chi ha trovato poco spazio ed è un po’ in là con l’età.

Niente di ufficiale, per ora, ma già da questa settimana potrebbe cominciare a muoversi qualcosa. I ruoli sono chiari: difesa, esterni, centrocampo. Il nome nuovo è quello di Giorgio Altare, centrale difensivo del Cagliari che ha esordito in prima squadra (e anche bene) nel vittorioso match di Marassi contro la Samp. Nonostante l’ottima prestazione, però, dalla Sardegna riferiscono che le intenzioni del club sono quelle di mandarlo in B a farsi le ossa. E, dato non di poco conto, raccomanda l’ex di lusso Walter Mazzarri. Altare, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili del Milan e nella scorsa stagione è stato un punto fermo dell’Olbia, in Serie C. Sfuma, ma è notizia di qualche giorno fa, il possibile ritorno di Dalle Mura, che ha scelto Pordenone.

Capitolo esterni. E’ certo che Liotti andrà via ed è quasi certa la destinazione Cosenza. Sono i tempi ad allungarsi, ma non di molto, perché – come annunciato da Taibi – prima di cederlo attende che arrivi il suo sostituto. E il primo nome è sempre quello di Federico Giraudo, altro classe ’98 in forza alla Vis Pesaro. Se non dovessero esserci intoppi, all’ufficializzazione di Giraudo Liotti lascerà il Sant’Agata. Dall’esterno basso all’esterno alto, si continua a parlare dell’argentino Franco Orozco del Lanus. Indiscrezioni, fino a qualche giorno fa, riferivano di una possibile chiusura in questa settimana. Secondo quanto verificato dalla nostra redazione, però, entro il prossimo weekend non dovrebbero esserci novità in tal senso. La trattativa non è semplice: il calciatore ha avuto e ha tanti estimatori, è giovane e promettente e il Lanus vorrebbe guadagnarci il massimo da un calciatore di sua proprietà. Al di là del nome, tuttavia, l’idea è chiara anche qui: la Reggina guarda anche molto al mercato estero e al mercato sudamericano, come spiegato anche qualche giorno fa ai microfoni di StrettoWeb dal General Manager De Lillo. L’altro obiettivo che sembrerebbe essere sfumato, sempre per quanto riguarda gli esterni, è invece Daniele Iacoponi del Parma, su cui si era registrato un timido interesse. Anche lui, così come Dalle Mura, dovrebbe finire infatti al Pordenone.

Nella zona nevralgica, invece, rimane caldo il nome di Salvatore Pezzella, centrale scuola Roma e in forza al Siena. Potrebbe sostituire Gavioli, in uscita, anche se in quella zona di campo necessiterebbe qualche altra entrata visto il numero risicato. Anche alla luce delle possibili valutazioni su Faty, su cui sarà decisivo il confronto tra Taibi e Toscano. Con Aglietti sembrava apertissima la porta per un utilizzo effettivo dopo gennaio, ma ora le cose potrebbero cambiare. Di certo adesso il centrocampista sta bene ed è pienamente ristabilito, si allena col gruppo da mesi. Oltre a lui, le valutazioni in uscita sono sui soliti: Menez su tutti, su cui bisogna bilanciare le offerte dall’estero, i suoi interessi e quelli del club amaranto, ma anche i vari Regini e Laribi, soprattutto. Non è in uscita, ma non c’erano dubbi, Cortinovis. Il talentino dell’Atalanta, su cui Toscano punta molto in questo girone di ritorno, è stato cercato dal Foggia di Zeman, in Serie C. Lo ha confermato il ds dei rossoneri Giuseppe Pavone a foggiacalciomania: “a centrocampo Cortinovis è un nome che piace molto ma la Reggina non vuole privarsene, è un titolare”, ha detto. Le sue parole sono chiare, ma probabilmente non c’era neanche bisogno di questa conferma. La Reggina, infatti, ha puntato molto su di lui nel girone d’andata e lo stesso farà adesso, soprattutto alla luce della nuova politica legata ai giovani. E poi l’Atalanta, che ha la “garanzia Reggina”, difficilmente accetterebbe una sua “retrocessione” in Serie C, considerando che il giocatore si è dimostrato già pronto per la B e che in estate aveva addirittura ricevuto proposte dalla A.