“Non possiamo vaccinare il pianeta ogni 4 o 6 mesi, bisogna concentrarsi sui soggetti fragili”: l’appello dell’esperto

5 Gennaio 2022 16:12

Il professore Andrew Pollard ha spiegato che non è possibile e sostenibile vaccinare il pianeta ogni 4 o 6 mesi

“Non possiamo vaccinare il pianeta ogni 4 o 6 mesi. Non è sostenibile. Bisogna concentrarsi sui soggetti fragili” e capire “se, quando e come i soggetti vulnerabili avranno bisogno di dosi supplementari”. Lo ha detto il professore Andrew Pollard, il direttore dell’Oxford Vaccine Group e numero 1 dell’UK Committee on Vaccination and Immunization, che ha contribuito a realizzare il vaccino Astrazeneca. “Da un punto di vista globale non è sostenibile e praticabile somministrare le quarte dosi a tutti sul pianeta ogni 6 mesi. Oggi meno del 10% della popolazione nei paesi a basso reddito ha avuto la prima dose. L’idea di somministrare la quarta dose a livello globale semplicemente non ha senso”. E poi la speranza: “il peggio è alle spalle, bisogna superare l’inverno”.