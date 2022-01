“Non ce n’è Coviddi”, ma il padre di Angela da Mondello è positivo. Insulti sui social, ma lei: “siamo vaccinati, quanta cattiveria”

15 Gennaio 2022 12:03

Il padre di Angela da Mondello (“Non ce n’è Coviddi”) è risultato positivo al Covid, ma non sono mancati i commenti e gli insulti sui social

Con il suo “Non ce n’è Coviddi“ nell’estate post prima ondata di Covid, si è fatta conoscere sui social in tutta Italia e non solo. Ma ora il virus ha colpito, per fortuna senza gravi conseguenze, anche la famiglia di Angela Chianello (o meglio Angela da Mondello), più precisamente il padre, che è asintomatico e in isolamento a casa: “Anche da noi è arrivato questo maledetto”, ha scritto la donna su Instagram.

Non sono mancati, purtroppo, i soliti commenti e insulti degli odiatori da social, verso una donna che è comunque vaccinata, così come tutta la sua famiglia: “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca – ha scritto sempre sui social – Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria”.