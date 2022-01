Marco Melandri alla manifestazione “no Green Pass” a Milano: “la libertà è un diritto, dobbiamo riprendercelo”

15 Gennaio 2022 19:29

No Green pass, l’ex pilota di Moto Gp ha ammesso di aver cercato di farsi contagiare, in maniera volontaria, al fine di non vaccinarsi

Manifestazione “No green pass” a Milano a piazza XXV aprile. Sul palco ha preso la parola Marco Melandri, ex pilota di Moto Gp: “lo sport mi ha dato tanto nella vita e ora questo diritto verrà negato a tantissimi ragazzini”. “Se i ragazzi non possono fare sport – sottolinea- finiranno sulla strada. Voglio guardare mia figlia negli occhi e dirle che ci ho provato a darle un futuro. La libertà è un diritto, dobbiamo riprendercelo”, sottolinea Melandri. Sul Green Pass ha detto: “è una libertà condizionata, il che vuol dire che può essere revocata in ogni momento. Ti svegli la mattina con la paura che ti daranno altri obblighi per avere dei benefici. Per me è un qualcosa di inaccettabile, perché il mondo va avanti. Le malattie ci sono sempre state, la gente è morta di influenza. Il Covid c’è, sì, ma si può combattere, adesso lo conosciamo meglio rispetto a due anni fa. Spagna, Inghilterra, Portogallo stanno allentando le restrizioni e le cose vanno meglio. Noi facciamo il contrario e le cose vanno peggio, portando solo tantissimo odio e rabbia in giro”. In un’intervista, l’ex campione aveva raccontato di avere preso il Covid di proposito: “l’ho fatto apposta per poter essere in regola almeno qualche mese e non è stato nemmeno facile”.