Niente basket per i bambini senza Green Pass, si dimette dirigente dell’Unibasket Lanciano: “non sarò io a impedirgli di giocare”

24 Gennaio 2022 12:57

Valerio Di Battista dirigente dell’Unibasket Lanciano, si dimette dalla sua carica: non vuole negare lo sport ai bambini che non hanno il Green Pass

Dopo 12 anni passati con l’Unibasket Lanciano, il dirigente responsabile Valerio Di Battista ha rassegnato le proprie dimissioni. Il motivo ha a che fare con il Green Pass. La sua non è la manifestazione di una posizione “no vax” ma la volontà di difendere il diritto allo sport, “quello con la S maiuscola“, dei più piccoli. Di Battista ha spiegato di non voler “far parte di una federazione che discrimina i ragazzi” e che non sarà lui a vietare “a decine di ragazzini e atleti non in regola con le nuove normative della Fip di entrare in palestra per giocare: non sono un Dirigente buono per tutte le stagioni“.

Niente Green Pass niente basket, niente sport in generale, nessuna eccezione per i più piccoli. Una norma che il dirigente non condivide, come spiega all’Ansa: “non hanno a che fare con la sicurezza degli atleti. Ho detto ai miei soci che finchè ci sarà obbligo del Super Green pass non voglio starci. Ho visto genitori venire da me piangendo a chiedere ‘perchè mio figlio non può più giocare?’. Possibile non ci si renda conto delle conseguenze psicologiche di questi provvedimenti per ragazzini di 12, 13 anni?“.

“Nel 2021 abbiamo speso 10mila euro per farci carico di 2000 tamponi – ricorda su Facebook Di Battista – e permettere ai tesserati di giocare in sicurezza, ho allestito un campo all’aperto per permettere ai ragazzini del Minibasket di allenarsi dopo mesi di stop forzato, ho garantito corsi di Minibasket gratuito a tutti i bambini. C’è la possibilità che i compagni di squadra degli atleti ritenuti non in regola decidano, per solidarietà, di ritirarsi dal campionato“.