L’ultimo lancio di Tom Brady: The GOAT si ritira. Il quarterback più grande di sempre lascia l’NFL

29 Gennaio 2022 22:53

Tom Brady si ritira dal football dopo la sconfitta dei Tampa Bay Buccaneers contro i Los Angeles Rams: l’NFL perde il quarterback più forte della storia

Sorprendente come ogni pagina della sua carriera, arriva quasi per caso, un fulmine a ciel sereno, spiazzante come un pallone appena sparato in profondità dalle sue mani. L’ultimo dei lanci della carriera di The GOAT. Nella serata italiana arriva l’annuncio: Thomas Edward Patrick Brady, per tutti Tom, lascia il football. Una decisione inaspettata, maturata dopo il ko dei Tampa Bay Buccaneers nei Playoff NFL contro i Los Angeles Rams, comunicata da ESPN prima che dal diretto interessato. Niente di strano, contrariamente allo stile americano, la più grande stella del football non è mai stato il tipo da farewell tour e “decision” da comunicare in mondovisione. Nel mondo della palla ovale, del resto, non avrebbe dovuto avere nemmeno cittadinanza.

Scelto da New England al Draft del 2000 con la pick numero 199, al 6° giro, dopo 6 quarterback, era destinato ai margini della lega. Atleta tremendamente normale: bianco, alto, magro, estremamente lento anche da giovane. Parte da riserva di Drew Bledsoe, il suo infortunio gli consegna le chiavi dei Patriots che prende saldamente in mano senza lasciarle più. Compensa le carenze fisiche con una testa fuori dal comune: velocità di pensiero, intuizione, flash di clamoroso talento. E il braccio più letale dell’NFL. Il tutto unito a un’etica del lavoro spaventosa, il carisma di un leader e la freddezza di un generale in campo. Ogni compagno ha sempre riposto la più totale e incondizionata fiducia nelle sue mani, lui non li ha mai traditi. Come potrebbe, con quelle mani capaci di mantenere un passer rating di 97.2 (il terzo più alto di tutti i tempi), superare le 84.000 yard e servire oltre 600 touchdown.

Con i New England Patriots ha conquistato 6 Super Bowl prima di lasciare quando ormai, sembrava finito a 43 anni. Niente ritiro, la firma con i Tampa Bay Buccaneers condotti subito al titolo. In bacheca 7 Super Bowl, 5 MVP del Super Bowl e 3 dell’NFL. Adesso ‘solo’ ricordi, da condividere insieme all’ex Angelo di Victoria Secret che gli sta accanto ormai da diversi anni, Giselle Bundchen, e i 3 figli. Oggi si ritira da leggenda, nella storia dello sport americano come Michael Jordan e Babe Ruth. Il più grande di sempre che abbia mai preso una palla ovale in mano.