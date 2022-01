14 Gennaio 2022 15:21

Nesci: “con il CIS abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri Comuni risorse e strumenti per lo sviluppo della Calabria. Sono lieta della grande adesione che è stata registrata, con 1.181 progetti pervenuti alla Regione da ben 345 soggetti”

“Con il CIS abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri Comuni risorse e strumenti per lo sviluppo della Calabria. Sono lieta della grande adesione che è stata registrata, con 1.181 progetti pervenuti alla Regione da ben 345 soggetti. Con l’acquisizione finale delle proposte ora parte la fase di selezione: l’obiettivo è rilanciare i nostri territori svelandone a tutti la bellezza”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci. “Ringrazio la ministra per il Sud Mara Carfagna – prosegue – che ha voluto delegarmi all’attuazione del CIS Calabria. Sin dalla prima riunione ho garantito il massimo impegno a lavorare di concerto con tutti i soggetti interessati per consentire la più ampia partecipazione. Per questo ho incontrato tutti i 404 sindaci del territorio, illustrando criteri e finalità di questo strumento straordinario a favore della Calabria, andando anche incontro all’esigenza di prorogare al 15 dicembre il termine di presentazione. Esprimo quindi soddisfazione per il numero di proposte pervenute alla Regione e sono certa della leale collaborazione del Presidente Occhiuto anche nelle prossime fasi. Ora si procederà alla selezione dei progetti e alla computazione dei finanziamenti con l’obiettivo di valorizzarne la qualità e l’impatto positivo che si potrà generare sullo sviluppo del territorio, sulla tutela ambientale, sui flussi turistici e sul tessuto sociale e culturale della Calabria. Questa fase porterà poi, auspicabilmente già entro la fine di febbraio, alla firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Finalmente la Calabria ha l’occasione di ripartire – conclude Nesci – investendo sulle risorse strategiche per la crescita, sul patrimonio dei nostri territori e sulla straordinaria bellezza che essi custodiscono”.