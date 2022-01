Naso: il restyling del centro storico per una città a misura di turista

26 Gennaio 2022 10:06

La Giunta Municipale della città di Naso, su indicazione del sindaco Gaetano Nanì, ha approvato la proposta progettuale, dei lavori di riqualificazione urbana della Piazza Roma e di decoro urbano del centro storico. “È solamente il primo passo – ha ammesso il primo cittadino – di un più ampio progetto che riguarderà tutto il centro. Puntiamo a sfruttare il PNRR e tramite il Piano Integrato della Città Metropolitana di Messina, con uno studio di fattibilità già avviato, riusciremo a rimodellare e arricchire il cuore pulsante del nostro comune”. Nello specifico, si tratta di interventi finalizzati al miglioramento della qualità del decoro urbano (illuminazione e arredi), e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto è redatto dall’ Arch. Mario Messina per un importo complessivo di €.740.000,00. “Dopo i lavori di consolidamento, che sono in fase molto avanzata, è giunto il momento di cambiare, in meglio, il volto della piazza principale e del corso. Riusciremo finalmente a mettere in risalto le scalinate e gli stretti vicoli, i balconi ed i portali, i palazzi nobiliari e le piccole piazze nascoste. Elementi testimoni di una storia millenaria che merita di essere evidenziata e proposta a chiunque voglia immergersi in un passato ricco di fascino e tradizione. Naso più a misura di cittadino – conclude Nanì – ma anche e soprattutto più accogliente per tutti quei turisti alla continua ricerca di emozioni particolari che solamente una Città ricca di arte e cultura, come la nostra, può trasmettere”.