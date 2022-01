Napoli: anomalie cardiache per Ounas, il report

22 Gennaio 2022 08:50

Il commissario tecnico dell’Algeria ha svelato che “dopo il Covid, gli esami al calciatore hanno evidenziato qualcosa al cuore”

Dopo aver contratto il Covid-19, Adam Ounas ha subito delle anomalie cardiache. Nessun allarme, ma è solo l’annuncio del ct dell’Algeria, Djamel Belmadi, che ha spiegato alle tv locali, presenti all’aeroporto alla partenza della squadra, eliminata dalla Coppa d’Africa, le condizioni del calciatore del Napoli. “Su mia indicazione, abbiamo deciso di tenere il segreto sulle condizioni di Adam. Il ragazzo è risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore. Si tratta di un’anomalia ed è per questo che Ounas, di accertamenti, dovrà farne ancora tanti altri”, queste le parole del ct Belmadi. Non si tratta di un caso isolato, il mondo scientifico sicuramente dovrà capire le cause di queste complicazioni. Una vicenda simile è accaduta infatti anche a Gabriele Morelli dell’Acr Messina, che dopo la positività al Covid-19 ha riscontrato una miocardite.