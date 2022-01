Mourinho: “calciatore non vaccinato nella Roma? Rispettiamo la privacy di tutti”

5 Gennaio 2022 17:13

L’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato ha parlato del calciatore non vaccinato all’interno della rosa giallorossa

L’allenatore della Roma José Mourinho, alla vigilia di Milan-Roma, ha parlato del calciatore non vaccinato all’interno della rosa giallorossa: “sono cose private, per noi questo è sacrosanto. Qualche giocatore ha avuto il Covid e ha chiesto la privacy e lo rispettiamo, lo stesso vale con chi non è vaccinato. Ma – specifica – la legge è la legge e dal momento in cui il Governo decide, la decisione va rispettata. Vogliamo giocatori che rispettino la legge e che possano giocare, ma non penso che avremo problemi internamente”.