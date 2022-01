Motta San Giovanni: prorogata la chiusura della scuola sino al 22 gennaio

15 Gennaio 2022 18:06

Il sindaco Giovanni Verduci, dopo un confronto con l’assessore alla Pubblica istruzione Carmelita Laganà e sentiti i medici di medicina generale, ha firmato l’Ordinanza n°2/2022 con la quale ha prorogato la sospensione dell’attività didattica ed educativa in presenza di tutte le scuole (ogni ordine e grado, pubbliche paritarie e/o private) ricadenti nel territorio del Comune di Motta San Giovanni fino al 22 gennaio 2022, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell’azione didattica educativa, il sindaco Verduci ha demandato all’Istituzione scolastica la possibilità di mantenere la didattica a distanza. Al momento (fatte salve le difficoltà per il tracciamento dei soggetti positivi e dei relativi contatti) secondo i dati trasmessi dal Nucleo di monitoraggio presso la Prefettura, i soggetti risultati positivi ai test Covid nelle ultime tre settimane e presenti sul territorio comunale di Motta San Giovanni (residenti/domiciliati) sono 90.