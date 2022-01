Morto l’ex deputato calabrese della Democrazia Cristiana Carmelo Pujia

8 Gennaio 2022 11:34

Pujia è stato deputato, sottosegretario di Stato, assessore e consigliere regionale in Calabria e presidente della Provincia di Catanzaro

E’ deceduto all’età di 94 anni, a Roma, l’ex deputato calabrese della Democrazia Cristiana Carmelo Pujia. Nella sua lunga esperienza politica, Pujia è stato deputato, sottosegretario di Stato, assessore e consigliere regionale in Calabria e presidente della Provincia di Catanzaro dal 1970 al 1975. Cordoglio “per la scomparsa dell’autorevole esponente della Dc” viene espresso dall’ex deputato del Popolo della Libertà Michele Traversa: “Carmelo Pujia – afferma – ha sempre messo le sue straordinarie qualità politiche e umane al servizio della Calabria, e nonostante la distanza delle nostre posizioni politiche avevamo costruito un rapporto di rispetto diventato presto una fraterna amicizia. Ho appreso con dolore la notizia della sua scomparsa. Ai suoi figli, agli amati nipoti, rivolgo un abbraccio affettuoso“.

Le condoglianze del presidente del consiglio regionale filippo mancuso alla famiglia dell’on. Carmelo Pujia

“Con la scomparsa dell’on. Carmelo Pujia, alla cui famiglia porgo le condoglianze mie e dell’Assemblea regionale che mi pregio di rappresentare, viene meno una personalità che ha saputo autorevolmente rappresentare le ragioni della Calabria a livello nazionale”. Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: “Oltre ad essere stato un esponente di primo piano della Dc, deputato per tre legislature e Sottosegretario di Stato al Tesoro nei Governi Goria e De Mita e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Andreotti VII, l’on. Pujia ha interpretato la supremazia rappresentativa della politica da Presidente della Provincia di Catanzaro (’70-’75) e da consigliere e assessore regionale all’Agricoltura (’75-’80) e al Bilancio (’80-’85)”. Conclude il presidente Mancuso: “Alle iniziative che si promuoveranno per ricordarne l’acume politico, l’impegno per la Calabria e ‘la capacità di rischiare’ che gli riconoscevano anche i suoi avversari, nonché la lucidità di analisi di cui dava prova una volta uscito dall’agone politico, il Consiglio regionale assicura fin d’ora la sua partecipazione”.